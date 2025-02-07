Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» одержал победу в Суперкубке Китая, обыграв своего соперника «Шанхай Порт» со счетом 3:2. Этот триумф стал знаковым достижением для команды, которую возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

В составе победителей отличились форвард Ибраим Амаду, полузащитник Юй Ханьчао и бразильский нападающий Андре Луис. В команде «Шанхай Порт» дубль оформил бразилец Габриэлзиньо.

Под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» продемонстрировал впечатляющую игру в прошлом сезоне, завоевав Суперкубок и заняв второе место в чемпионате Китая.

Слуцкому 53 года. В юности некоторое время играл в футбол на позиции вратаря. С 2009 по 2016 годы возглавлял ЦСКА, с которым трижды становился чемпионом России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).

Также в 2015-2016 годах исполнял обязанности главного тренера сборной России. Кроме того, имеет опыт работы футбольным комментатором.

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