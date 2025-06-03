Шац заявил, что больше привязан к Израилю, чем к России

Актер и телеведущий Михаил Шац* рассказал о своих эмоциональных ощущениях и восприятии жизни в Израиле. В интервью Станиславу Кучеру*, опубликованном на YouTube-канале, шоумен заявил, что его связь с Израилем значительно сильнее, чем с Россией.

Шац также сравнил жизнь в Израиле с «загробным миром», из которого он наблюдает за событиями на Родине.

«У нас здесь не принято говорить „эмиграция“, мы не эмигранты, мы репатрианты. (…) Я все больше и больше привыкаю, что моя жизнь здесь», — сказал он.

Шац пополнил список иностранных агентов в сентябре 2022 года. Причиной внесения шоумена в этот перечень, как позже сообщил ТАСС, стало распространение им контента и информации в запрещенных в РФ социальных сетях.

Известно, что Шац является гражданином Израиля с 2015 года. Территорию России телеведущий покинул сразу после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ отказалось признавать певицу Аллу Пугачеву и телеведущего Ивана Урганта иностранными агентами.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.