Шченсны не позволил семилетнему сыну забить ударом через себя во время празднования чемпионства «Барсы»
Вратарь «Барселоны» Шченсны не позволил сыну забить ударом через себя
Фото: [ФК «Барселона»]
Во время празднования «Барселоной» чемпионства в Ла Лиге к футболистам присоединились семьи игроков, а их дети получили возможность погонять мяч с отцами.
Семилетний Лиам Шченсны умело пожонглировал мячом, а затем нанес мастерский удар бисиклетой (в падении через себя). Стоявший на воротах Войчех Шченсны не позволил сынишке отпраздновать красивейший гол и с легкостью парировал удар.
В соцсетях по-разному прокомментировали этот эпизод. Одни пользователи отметили, что вратарь «Барсы» в строгости воспитывает сына. Другие припомнили ему семь мячей, пропущенных в противостоянии с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Барселона» оформила свой 28-й титул в чемпионате Испании в 36-м туре, обыграв «Эспаньол» (2:0).
35-летний Шченсны провел свой первый сезон за «Барселону». До этого польский голкипер выступал за «Арсенал» и «Ювентус».
Ранее стало известно, что титулованный «Милан» не смог пробиться в еврокубки в следующем сезоне.