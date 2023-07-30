Шестнадцать молодежных женских команд поучаствовали в турнире по пляжному волейболу в Солнечногорске

Красногорские волейболистки стали победителями открытого турнира среди женских молодежных команд, который состоялся в Солнечногорске на площадках стадиона «Металлург». Об этом рассказали в региональном Минспорта.

Отмечается, что данные соревнования были приурочены к 100-летию волейбола в России. Победителями и призерами турнира стали три тандема из Красногорска, представляющие волейбольный клуб «Зоркий». Первое место заняла пара Екатерина Червонос и Татьяна Шутова, второе –Екатерина Юдина и Виктория Ломова и третье — Анастасия Шкурко и Полина Михеева.

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