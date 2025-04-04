Шевченко заявил, что его прокатили на выборах в исполком УЕФА из-за политики

Знаменитый в прошлом нападающий киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко, возглавляющий Украинскую ассоциацию футбола (УАФ), проиграл на выборах в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Шевченко получил только 15 голосов в поддержку. Глава УАФ считает, что его не выбрали в руководящий орган УЕФА по политическим мотивам.

«В последние дни мы получили определенные сигналы о том, что из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА», — заявил Шевченко.

В исполком УЕФА были избраны семь человек — представители Нидерландов, Германии, Италии, Хорватии, Финляндии, Эстонии и Армении. С двухлетним мандатом переизбрали Рафаэля Лузана Абаля из Испании и израильтянина Моше Зуареса.

Ранее полузащитник Кевин де Брюйне сообщил об уходе из «Манчестер Сити» после 10 лет в клубе.