Шевчука заметили на прощании с легендой русского рока Гуницким в Петербурге

Корреспондент «Фонтанки» сообщил о присутствии лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на церемонии прощания с Анатолием Гуницким, одним из основателей «Аквариума» и его коллегой по рок-н-ролльному цеху. Прощание проходит в данный момент в крематории Санкт-Петербурга, расположенном на Шафировском проспекте.

В своей прощальной речи Шевчук отметил, что «Джордж» был для него и других музыкантов-друзей смелым, оригинальным мыслителем и человеком, чье мнение значило очень многое, и что он открыл им новые горизонты.

Среди тех, кто пришел проститься с Гуницким, были также замечены Сева Гаккель, Вилли Усов, Александр Семенов, Андрей Бурлака, Антон Белянкин и другие представители музыкальной среды, фотографы, специализирующиеся на рок-музыке, а также журналисты.

Анатолий Гуницкий, известный также как «Джордж», — поэт, работавший в жанре абсурда, автор текстов многих песен группы «Аквариум», товарищ Бориса Гребенщикова*, с которым они вместе создали легендарный коллектив, а также музыкант, рок-журналист и редактор.

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*Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.