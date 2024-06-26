Школьники Подмосковья завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по волейболу

Две подмосковные команды завоевали медали на Всероссийских соревнованиях среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, команда представительниц химкинской СОШ «Лига первых» получила серебряную медаль, юноши из Домодедовской СОШ № 1 — бронзовую награду. Игрок команды Домодедовской СОШ № 1 Грайр Саркисян был признан самым полезным игроком финала. В ведомстве уточнили, что представители Подмосковья впервые в истории завоевали награды соревнований среди общеобразовательных организаций «Серебряный мяч». Отметим, что состязания проходили в Раменском округе во Дворце спорта «Борисоглебский» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.