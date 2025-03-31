Школьница из Люберец вошла в число победителей конкурса «МОСТ: мода, образование, совершенство, талант»

Школьница из Люберец Диана Локтионова вошла в число победителей всероссийского конкурса молодых талантов «МОСТ: мода, образование, совершенство, талант». Девочка заняла первое место в номинации «Креатив, Start 14-17 лет».

Диана учится в кадетском классе Октябрьской СОШ № 54. Ей 14 лет, но она уже обучается на курсах молодых дизайнеров и является воспитанницей продюсерского центра «Грани».

На конкурс Диана представила коллекцию из девяти платьев под названием «Полет энергии». Для создания коллекции школьница использовала более 2,3 тыс. перьев, свыше 180 м регилина, порядка 300 бусин и 27 метров тесьмы. Наряды представили студенты центра «Грани» и начинающий дизайнер.

Фото: [ пресс-служба проекта «МОСТ: Лидеры моды» ]

«Идея появилась у меня, когда я гуляла по лесу и наблюдала за этим миром. Так, у каждой птицы своя энергия и характер, которую я воплощаю в костюмах. Она бывает дерзкой, нежной и иногда хмурой. Коллекция динамичная, яркая, она стремится к жизни и полету», — рассказала Диана о своем проекте.

Финал конкурса прошел в Центральном детском магазине на Лубянке. Церемония награждения и показ работ финалистов поделили подиум с «Детской неделей моды» и ежегодным гала-шоу «Грани мира».

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