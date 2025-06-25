Школьный физрук заработал для «Окленда» ничью на клубном чемпионате мира

Новозеладнский «Окленд» сумел добыть единственное очко на клубном чемпионате мира, который проходит в США. В третьем туре группового турнира в группе С «Окленд» сыграл вничью с аргентинским «Бока Хуниорс» — 1:1.

На 52-й минуте защитник новозеландцев Кристиан Грэй после углового головой отправил мяч в ворота «Боки» и сравнял счет. В Окленде футболист работает школьным учителем физкультуры и ради поездки в США ему пришлось отпрашиваться с работы.

Грэй остался в запасе в матче с «Баварией», с «Бенфикой» вышел на замену, а в игре с «Бока Хуниорс» получил место в старте и забил единственный гол своей команды на турнире.

В первых двух матчах «Окленд» потерпел разгромные поражения — 0:10 от «Баварии» и 0:6 от «Бенфики».

За набранное очко на турнире «Окленд» заработал $1 млн долларов. Всего новозеландский клуб получит за участие в клубном чемпионате мира $4,6 млн — это примерно семилетний бюджет команды.

Ранее в плей-офф клубного ЧМ вышел «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.