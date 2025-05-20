Шнуров подпишет документ о соблюдении законов РФ на концерте в Новосибирске

Власти Новосибирской области сообщили ТАСС, что перед выступлениями группы «Ленинград» под управлением Сергея Шнурова в Новосибирске, музыканты дадут письменное обязательство соблюдать законы Российской Федерации.

Концерты коллектива запланированы на 29, 30 и 31 мая и пройдут на площадке «Сибирь-Арена».

По информации от представителей региональной власти, посещение концерта группы «Ленинград» разрешено лицам старше 18 лет. При входе будет осуществляться строгий паспортный контроль для подтверждения возраста.

Кроме того, перед началом шоу лидер группы подпишет гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение российского законодательства.

Представители пресс-службы правительства также отметили, что ранее в министерства поступали запросы с требованием отменить запланированные концерты.

Ранее сообщалось, что клавишник МакSим и «Ленинграда» скончался через полмесяца комы.