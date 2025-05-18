Клавишник МакSим и «Ленинграда» скончался через полмесяца комы

Музыкант Дмитрий Иванов, ранее выступавший в составе «Ленинграда», с 29 апреля находился в Боткинской больнице. Его состояние оценивалось как тяжелое: после инсульта 41-летний клавишник впал в кому. Несмотря на усилия специалистов, Иванов скончался не приходя в сознание. Смерть зафиксировали 18 мая, в районе пяти утра.

Дмитрий Иванов играл в составе группы Шнура с 2020 по 2025 год. После ухода из рок-коллектива клавишник стал работать на певицу МакSим. Музыкант за десятки лет карьеры успел поучаствовать в выступлениях и множества других российских звезд.

Ранее сообщалось, что сестра клавишника МакSим Иванова сообщила о тяжелом состоянии брата.