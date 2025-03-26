Суд встал на сторону Прилучного по делу об алиментах на общих с Муцениеце детей

Звезда сериала «Мажор», российский актер Павел Прилучный победил в судебном споре по алиментам бывшую жену, актрису Агату Муцениеце. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

Ранее Муцениеце добилась увеличения выплат на общих с Прилучным детей в десять раз. В результате этого актер задолжал 1,5 млн руб.

По информации источника, суд встал на сторону актера, указав на то, что все условия были определены во время развода, включая три соглашения — по алиментам, по вопросам воспитания детей и по разделу имущества.

Адвокат Прилучного сообщила, что в результате этих договоренностей вся недвижимость досталась артистке.

Сейчас с артистом проживает их с Муцениеце сын Тимофей, который редко общается с матерью. С актрисой осталась жить дочка Мия.

Ранее российская актриса Агата Муцениеце рассказала о первой за долгое время встрече с сыном. Она отметила, что встреча с Тимофеем была «холодной» и выразила сожаление из-за такого сложившегося между ними общения.