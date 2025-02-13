SHOT: актрису Поргину доставили в больницу из-за проблем с легкими

Актриса Людмила Поргина, вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, была экстренно госпитализирована в пульмонологическое отделение одной из больниц Москвы. Об этом сообщил SHOT.

Как стало известно, Людмила обратилась к врачам с жалобами на высокую температуру, сильный сухой кашель, головокружение и общее недомогание. В ходе медицинского обследования у нее обнаружили хрипы при дыхании. Поргина провела в больнице около недели, после чего вернулась домой, где продолжает следовать рекомендациям врачей.

Людмила Поргина известна своей работой в театре «Ленком Марка Захарова». Она приобрела популярность благодаря ролям в фильмах-спектаклях, адаптированных из театральных постановок, «Юнона и Авось» и «Шут Балакирев».

В октябре 2024 года она сыграла саму себя в спектакле «Караченцов. Письма любви» на сцене музея-театра «Булгаковский дом».

Ранее сообщалось, что 12 февраля в храме Святителя Николая на Трех горах в Москве простились с советским актером Олегом Стриженовым.