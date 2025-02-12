Коллеги и друзья простились с Олегом Стриженовым в храме Святителя Николая на Трех горах

В храме Святителя Николая на Трех горах в Москве в среду, 12 февраля, прошло прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Подробности сообщает издание ТАСС.

Сын артиста Александр до начала прощания объявил, что отец умер после продолжительной болезни, о чем ранее не сообщала семья. Также сын передал зрителям отца его слова.

«Я всю жизнь купался в зрительской любви, дороже этого, наверное, ничего нет. Для этого мы работаем и приходим в эту профессию. И когда эта любовь возникает, тогда хочется жить, творить», – привел слова отца Александр.

С народным артистом СССР пришли проститься многие знаменитые личности, в том числе Лариса Гузеева, Леонид Якубович, актриса Екатерина Стриженова, артистка Лариса Лужина и многие другие.

Лужина рассказала, что всегда считала Олега Стриженова не просто красивым мужчиной, но гениальным артистом, большим товарищем и хорошим другом. Артистка добавила, что порой характер у него был непростой, Стриженов был честным, правдивым и всегда говорил правду в лоб.

«Ушла глыба советского кино. У него за плечами огромное число совершенно гениальных ролей, которые запомнятся, останутся в сердцах зрителей», - добавила Лужина.

Красоту актера отметила и телеведущая Елена Малышева, которая пришла проститься со Стриженовым.

Напомним, что Олег Стриженов скончался в больнице 9 февраля в возрасте 95 лет. Ранее стало известно, что к церемонии прощания веной с лентой в цветах триколора прислал президент России Владимир Путин.