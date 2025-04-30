SHOT: Арменке из «Реальных пацанов» грозят два года исправительных работ

Известный по роли Арменки в популярном сериале «Реальные пацаны» и депутат Осинской городской думы Армен Бежанян оказался в центре скандала — его компания незаконно добывала гравийно-песчаную смесь в русле реки Камы в Пермском крае. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

По данным источника, речь идет о фирме Бежаняна ООО «Гослесхоз», которая неправомерными действиями нанесла значительный экологический и финансовый ущерб государству.

Как пишет SHOT, проверка выявила, что предприятие не имело необходимого технического проекта разработки недр. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 255 УК РФ (Нарушение правил охраны и использования недр). Общий ущерб, нанесенный природе и бюджету, оценивается в 140 млн руб.

Отмечается, что самому Бежаняну может грозить наказание в виде двух лет исправительных работ за нарушение экологическому законодательства.

Ранее сообщалось, что блогера Акима Апачева оштрафовали за нарушение запрета на въезд в Суджу и хулиганство.