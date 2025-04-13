SHOT: бизнес звезды «Интернов» Демчога теряет миллионы

По информации источника, в 2024 году его компания ООО «Демчог экспеншн» понесла финансовые убытки в размере почти 14 млн руб.

В состав «Демчог экспеншн» входит театр «Арленикиада», в котором Демчог выступает в качестве режиссера, а также программа тренингов, направленных на развитие личных навыков.

Как пишет SHOT, в 2023 году бизнес звезды сериала «Интерны» демонстрировал хорошие показатели. Тогда актер смог заработать почти 25 млн руб. Несмотря на это, в 2024 году ситуация изменилась — компания Демчога ушла в минус на более чем 13,9 млн руб. Что стало причиной убытков, неизвестно.

Демчог известен как создатель авторских проектов, охватывающих радио, телевидение, интернет и театр. Широкую известность ему принесли его выступления в качестве ведущего программы «Фрэнки-шоу» на радио «Серебряный дождь» и роль Ивана Натановича Купитмана в популярном телесериале «Интерны».

Демчог является автором более трехсот сценариев, многие из которых написаны в соавторстве. Он также создал психологически-эзотерические игры, включая концепцию «Самоосвобождающейся игры», которая сочетает теорию и практику мирового театра с трансперсональной психологией.

Ранее SHOT сообщил, что клиника звездного хирурга Тимура Хайдарова и его жены понесла убытки в размере 67 млн рублей.