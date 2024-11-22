SHOT: ФНС ликвидировала компанию рэпера Miyagi из-за недостоверных данных в ЕГРЮЛ

Как стало известно, 33-летний Азамат Кудзаев (настоящее имя) основал ООО «Хаджимэ медиа» в 2018 году во Владикавказе. Он открыл звукозаписывающую студию и создал свой лейбл Hajime Records.

Дела шли не слишком хорошо, и в 2020 году компания завершила год с убытком в 2,8 млн руб. ФНС четыре года проверяла бухгалтерские документы, но без успеха.

Кроме того, рэпер при регистрации своего ООО указал недостоверную информацию в ЕГРЮЛ, которую так и не устранил. В связи с этим недавно было принято решение о ликвидации.

В этом году Miyagi и Эндшпиль выпустили новый альбом под названием Narrative. Однако концерты рэперы не давали.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Мирон Федоров*, более известный под творческим псевдонимом Oxxxymiron*, объявил о переносе своего европейского тура Dolce vita на целый год.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом.