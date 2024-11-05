SHOT: изменившаяся до неузнаваемости звезда 90-х Овсиенко вернулась к гастролям по РФ

Знаменитая певица 90-х Татьяна Овсиенко, которую заподозрили в алкоголизме, вновь начала активно гастролировать по России с исполнением своих известных хитов. Артистка отрицает наличие зависимости, и, как сообщил SHOT, ее райдер действительно свободен от алкоголя.

57-летняя исполнительница таких популярных песен, как «Колечко», «Дальнобойщик», «Капитан», «Женское счастье» и «Школьная пора», в последние годы почти не выступала. Теперь Овсиенко вернулась к концертной деятельности и отправилась в тур по стране. Она также планирует участвовать в корпоративных мероприятиях — в ноябре у нее осталось всего три свободные даты.

Как стало известно SHOT, за 700 тыс. руб. Татьяна готова исполнять все свои хиты, вызывая у слушателей светлую ностальгию. В своих требованиях певица не слишком привередлива. С ней в поездках путешествует команда из шести человек. По правилам, для группы требуется два автомобиля бизнес-класса, один люкс-номер и шесть одноместных. Кроме того, в номерах должны быть чай, кофе, молоко и минералка, а также по 7 тыс. руб. суточных для каждого.

В гримерке должны быть апельсиновый, томатный и яблочный соки, шесть бутылок кока-колы, кофе, чай и сливки. Из пищи — только нарезки: мясная, рыбная, сырная и овощная. Также обязательна пепельница.

До конца года предусмотрено семь концертов, ближайший из которых состоится 7 ноября в Ярославле.

Ранее сообщалось, что фигурист Петр Чернышев впервые ступил на лед после смерти своей супруги Анастасии Заворотнюк.