SHOT: Никиту Михалкова госпитализировали с проблемами сердца

Российский режиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков попал в больницу из-за серьезных проблем с сердцем. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

По информации источника, режиссера госпитализировали еще в начале марта после того, как у него резко поднялось давление.

Михалкова доставили в медицинское учреждение, где врачи стабилизировали его состояние и провели необходимые обследования, в результате которого у артиста выявили проблемы с сердцем, а также зафиксировали высокое артериальное давление. Медики назначили ему курс приема препаратов для дальнейшего лечения.

После необходимых процедур Михалков смог вернуться домой, где он продолжил амбулаторное наблюдение и лечение.

Ранее стало известно, что на 93 году жизни скончался отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров. В декабре отцу народного артиста РФ диагностировали двухстороннюю пневмонию. С тех пор состояние его здоровья только ухудшалось.