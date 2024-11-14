SHOT: певец Artik окончательно вышел из состава дуэта Artik & Asti

Певец Артик окончательно покинул дуэт Artik & Asti — он перестал выступать в созданной им группе, даже за пределами России. Об этом сообщил SHOT.

Тем не менее музыкант, покинувший РФ, продолжает зарабатывать здесь миллионы. Его подопечная, певица Севиль, активно гастролирует и участвует в корпоративных мероприятиях от лица коллектива Artik & Asti, хотя в его составе нет ни Артика, ни Асти.

Однако, по официальным данным, у Артика и Севиль все выглядит скромно: оба являются индивидуальными предпринимателями и находятся на упрощенной системе налогообложения.

Севиль по итогам 2024 года зарегистрировала доход около 13 млн руб. и заплатила 1,5 млн налогов, хотя за 45 минут выступления она требует 6 млн.

В соответствии с райдером на всех рекламных материалах обязательно должны присутствовать данные о ARTIK & ASTI и логотип SELF MADE MUSIC, принадлежащие Артему Умрихину, он же Артик. Его лейбл заработал 4 млн руб. в 2023 году.

Кроме того, у Артема есть лейблы для работы в США и Китае, однако они пока не добились значительных результатов. Сам Артик эмигрировал в ОАЭ в январе прошлого года.

Ранее сообщалось, что выступление Леонтьева на юбилее Крутого было тестовым перед его возможным возвращением в Россию.