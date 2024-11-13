Mash: выступление Леонтьева на юбилее Крутого было тестовым перед его возможным возвращением в Россию
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В СМИ заговорили о том, что певец Валерий Леонтьев может вернуться в Россию. Об этом пишет телеграм-канал MASH.
По данным журналистов, выступление Леонтьева на юбилее Игоря Крутого нельзя считать более, чем тестовым...перед возвращением певца в РФ. Вероятно, Леонтьев мог просто «прощупывать почву» – насколько он еще востребован и сможет ли зарабатывать.
MASH уточняет, что Леонтьев хочет показать себя с хорошей стороны, и, если публика пример тепло, то начать выступать в России. Пока певец, судя по всему, находится в Майями.
Ранее сообщалось, что Леонтьев произвел фурор на юбилее Крутого, в том числе исполнив песню «Занавес».