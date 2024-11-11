SHOT: пресс-секретарь SHAMAN умер от инфаркта миокарда

Пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский пережил инфаркт миокарда, который, как сообщил SHOT, стал причиной его гибели.

В субботу, 9 ноября, около девяти часов вечера 40-летний специалист по связям с общественностью почувствовал себя плохо у себя дома. У него началась одышка в квартире на Проспекте Мира.

Его жена пыталась оказать первую помощь, выполняя массаж сердца. Как стало известно, первым, кто вызвал скорую, был гражданин из соседнего дома, заметивший тревожную ситуацию через окно. Однако прибывшие врачи не смогли стабилизировать состояние Коробкова-Землянского, и в 21:50 был зафиксирован факт его смерти.

Антон Коробков-Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года представлял интересы SHAMAN.

Ранее SHAMAN отреагировал на смерть своего 40-летнего пресс-секретаря Коробкова-Землянского.