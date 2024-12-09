По подозрению в растрате арестован замдиректора по финансам «Корпорации развития Курской области» Гранин

Задержан Игорь Грабин, замдиректора по финансовым вопросам в «Корпорации развития Курской области». Он обвиняется в растрате 174 млн руб., выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Уголовное дело стало одной из причин неожиданной отставки губернатора Смирнова, сообщил Mash.

Гранин обвинен по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По имеющимся данным, сумма в 174 млн руб. была дважды выплачена якобы за ранее завершенные работы.

Недавно стало известно, что к неожиданному уходу в отставку губернатора Курской области может быть причастно хищение средств на строительстве оборонительных объектов. Предполагается, что это связано с возможным уголовным делом о крупном мошенничестве с бюджетными деньгами.

Региональное управление капстроительства требовало 2 млрд 112 млн руб. от местной «Корпорации развития» за задержку сдачи фортификаций по гособоронзаказу.

Кроме Гранина, вскоре могут быть арестованы директор корпорации Владимир Лукин и заместители экс-губернатора Дедов и Денисов. Один из замминистров обороны уже дал на них показания.

Ранее сообщалось, что правительство Курской области официально сложило свои полномочия.