SHOT: состояние актера Ливанова ухудшилось из-за загноения раны

Состояние советского и российского актера Василия Ливанова ухудшилось из-за загноения раны после перенесенной операции с остановкой сердца, сообщил SHOT.

По данным источника, здоровье артиста стало хуже после удаления тромба — произошло накопление патологической жидкости в зоне проведения операции. Отмечается, что это может негативно повлиять на и так ослабший иммунитет Ливанова, который продолжает бороться с хроническими заболеваниями.

По информации источника, медики делают все необходимое, чтобы сохранить жизнь 89-летнего актера и улучшить его состояние.

Сейчас Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации НИИ им. Н.В. Склифосовского. Артист дышит самостоятельно. Врачи отмечают, что шансы на восстановление сохраняются. 11 октября невестка Василия Ливанова Екатерина сообщила, что актер вышел из комы.

Ранее сообщалось, что актриса Екатерина Жемчужная перенесла инсульт. Сейчас она проходит реабилитацию.