SHOT: состояние Михаила Ефремова в тюрьме резко ухудшилось

Здоровье Михаила Ефремова резко ухудшилось: он испытывает трудности с дыханием и почти не способен говорить. Как сообщил SHOT, у актера обострилась хроническая обструктивная болезнь легких.

Как стало известно, 60-летнему Ефремову необходимо ежедневно посещать врача для контроля состояния, поскольку болезни легких могут вызвать дыхательную недостаточность.

Это также увеличивает вероятность появления сопутствующих заболеваний, таких как легочная инфекция, остеопороз и сердечные проблемы. Из-за ухудшения легочных функций он даже отказался от курения.

В колонии, где отбывает наказание Ефремов, функционирует медчасть №1, где трудятся 12 медицинских работников, включая терапевта, инфекциониста, фтизиатра, стоматолога и рентгенолога.

В настоящее время защитники Ефремова занимаются подготовкой документов для условно-досрочного освобождения, однако актер не может общаться с адвокатами из-за ухудшения здоровья. После выхода ему потребуется полное медицинское обследование и регулярные визиты к врачам.

Ранее сообщалось, что актера Михаила Ефремова могут скоро освободить по УДО из-за риска инсульта.