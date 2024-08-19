Актера Михаила Ефремова могут скоро освободить по УДО из-за риска инсульта

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов может скоро выйти по УДО (условно-досрочное освобождение) из-за проблем со здоровьем, сообщила Lenta.ru.

Защита артиста в настоящее время занимается подготовкой ходатайства. Если его удовлетворят, то актер может выйти на свободу уже к концу текущего года.

Несмотря на несколько нарушений режима ИК, адвокаты Ефремова почти не сомневаются в том, что их подзащитного освободят досрочно. Это связано с его проблемами со здоровьем. У актера на руках множество справок, которые подтверждают наличие у него нескольких прогрессирующих заболеваний. В частности, он страдает сильными головными болями из-за транзиторных ишемических атак.

Подруга Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович, подтвердила наличие у артиста серьезных проблем со здоровьем. По ее словам, он страдает тяжелейшим заболеванием легких.

На данный момент актер отсидел уже 3,5 года из 7,5, ранее его уже пытались освободить по УДО, но тогда суд отклонил ходатайство защиты из-за многочисленных нарушений Ефремовым режима ИК.

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе приговор американцу Блэку по делу о краже и угрозе убийством.