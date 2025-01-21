SHOT: у звезды «Солдат» Эстрина резко ухудшилось состояние — начали отниматься ноги
SHOT: у звезды «Солдат» Эстрина начали отниматься ноги
Фото: [rutube.ru/Пироги с медом и орехами]
Состояние звезды сериалов «Солдаты» и «Полицейский с Рублевки» Бориса Эстрина внезапно ухудшилось, сообщил телеграм-канал SHOT. У российского актера наблюдаются проблемы с ногами, вызванные сахарным диабетом второго типа.
По имеющейся информации, Эстрин обратился за медицинской помощью, жалуясь на онемение и значительную усталость в мышцах нижних конечностей. Также он отметил, что ему становится трудно передвигаться.
В результате медицинского обследования врачи поставили ему диагноз — сахарный диабет второго типа с осложнениями, а также нарушения в работе центральной нервной системы (ЦНС). Кроме того, актер страдает от постоянных болей, головокружений, вялости и слабости.
Сахарный диабет второго типа представляет собой хроническое заболевание, при котором организму становится трудно использовать инсулин эффективно. Инсулин — это гормон, который помогает клеткам поглощать глюкозу из крови и использовать ее в качестве источника энергии.
Борис Эстрин — известный актер театра и кино. В его фильмографии ярко выделяются роли офицера военкомата Хворостюка в сериале «Солдаты», преподавателя математики Георгия Валынского в «Кремлевских курсантов», а также мэра в «Инспекторе Гаврилове».
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