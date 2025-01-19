Mash: состояние Василия Ливанова резко ухудшилось

Фото: [ кадр из кинофильма "Шерлок Холмс и Доктор Ватсон" ]

Здоровье советского и российского актера Василия Ливанова резко ухудшилось. После нескольких хирургических вмешательств и пребывания в коме у него обнаружили бактериальную инфекцию, которая не поддается лечению антибиотиками, передает Mash.

По имеющейся информации, Василий Ливанов в настоящее время проходит лечение в домашних условиях. Специалисты ищут препарат, который будет эффективен для актера.

«Состояние актера Василия Ливанова резко ухудшилось. После перенесенных операции и комы у него диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам», — говорится в публикации.

Сообщается, что подобные недуги развиваются у людей, которые длительное время употребляли медикаменты. В результате организм адаптируется к действию лекарств.

Ранее сообщалось, что супруга актера Ливанова ответила на сообщения об ухудшении состояния мужа.