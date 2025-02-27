SHOT узнал о секретных хоромах телеведущего Леонида Якубовича

Телеграм-канал SHOT раскрыл информацию о скрытой от публики роскошной недвижимости Леонида Якубовича, о которой он умалчивал долгие годы.

Как выяснил телеграм-канал, бессменный ведущий популярного телешоу «Поле чудес», который прежде демонстрировал журналистам свою «небольшую» двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м на Каретном Ряду, находящуюся в Доме артистов Большого театра, на самом деле проживает в десятикомнатных апартаментах в Хамовниках, оформленных на его супругу.

Эти апартаменты площадью 228 кв. м расположены в восьмиэтажном здании 1914 года постройки в Чистом переулке и занимают практически весь третий этаж. Сегодня стоимость подобного жилья оценивается в 202 млн руб.

Однако это не самый дорогой актив Якубовича. Согласно данным канала, Леонид Аркадьевич владеет замком, расположенным на участке в 30 соток в деревне Веледниково Истринского района Подмосковья, чья приблизительная рыночная стоимость составляет 1 млрд руб.

Кроме того, в собственности звезды находится 13 соток земли в подмосковной деревне Сивково Одинцовского района с небольшим домом и баней площадью 43 кв. м (оценивается более чем в 16 млн руб.), а также шестилетний Lexus LX III (стоимостью 12 млн руб.).

Ранее сообщалось, что Леонид Якубович отказался от предложения сбрить свои знаменитые усы за 10 млн руб. в рамках необычного предновогоднего корпоратива.