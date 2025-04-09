Российского актера Михаила Ефремова выпустили из исправительной колонии № 4 (ИК-4) в Белгородской области, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на адвоката артиста Юрия Падалко.

По информации юриста, освобождение Ефремова состоялось тайно, чтобы избежать скопления журналистов и поклонников у ворот исправительного учреждения.

Актер вышел в результате условно-досрочного освобождения (УДО), которое одобрил ему суд. Согласно условиям этой меры, Ефремов раз в месяц должен отмечаться в соответствующих органах. Ему запрещено менять место жительства и управлять автомобилем.

По информации SHOT, перед освобождением Ефремов накрыл стол для заключенных и устроил в колонии праздник, закупив фрукты, выпечку и напитки. Однако позже в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Белгородской области эту информацию опровергли.

Как отмечает телеграм-канал, после возвращения в Москву Ефремов планирует обратиться к врачам для завершения лечения.

Артист попал в колонию после трагического ДТП, произошедшего в июне 2020 года в Москве. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Jeep Grand Cherokee и врезался в фургон 57-летнего мужчины. В результате инцидента он погиб.

Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, однако 24 марта 2025-го суд удовлетворил его просьбу об УДО.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что здоровье Михаила Ефремова ухудшилось после объявления об УДО.