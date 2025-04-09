«Человек сломан»: актер Михайлов высказался об освобождении Ефремова

Народный артист РСФСР Александр Михайлов, сыгравший в культовом фильме «Любовь и голуби», прокомментировал освобождение Ефремова, отметив, что актер ответил за свое преступление. Его слова приводит «АиФ-Иркутск».

По словам актера, Ефремов вышел из колонии «сломанным» и не уверен, принесет ли ему этот опыт пользу в будущем.

«Сделанного не вернешь, каждый отвечает за свои поступки, и он ответил. Пойдет ли этот опыт ему на пользу? Может быть. Всё зависит от того, есть ли у человека внутренний стержень», — сказал Михайлов.

Российского актера Михаила Ефремова освободили в среду, 9 апреля. Он вышел из исправительной колонии №4 (ИК-4) в Белгородской области. В марте суд удовлетворил просьбу артиста по условно-досрочному освобождению (УДО).

Как отмечали СМИ, Ефремова из исправительного учреждения вывезли тайно, чтобы избежать толпы журналистов и прессы. Актера отправили в Москву, где он продолжит лечение. По словам очевидцев, артист выглядел хрупким и уставшим.

По информации адвоката Юрия Падалко, в колонии у Ефремова была диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких. Ранее актер пообещал навсегда отказаться от алкоголя, выйдя на свободу.

Реакция на освобождение Ефремова среди других артистов была разнообразной. Ранее российский актер театра и кино Сергей Никоненко назвал коллегу «убийцей» из-за того, что он в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП.