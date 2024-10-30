SHOT: звезду «Интернов» Ильина (Лобанова) экстренно прооперировали в Москве

Александр Ильин, звезда сериала «Интерны», попал на экстренную операцию в Москве. Как сообщил SHOT, актера госпитализировали с аппендицитом.

Вчера 40-летний Ильин (в роли Лобанова из «Интернов») начал испытывать сильные боли в области живота. Его срочно доставили в больницу Склифосовского.

После подтверждения аппендицита, актер был прооперирован, операция прошла без осложнений. В настоящее время он находится в палате и восстанавливается после процедуры.

Ранее сообщалось, что у актера Василия Ливанова возникли трудности с движением после его выписки из медицинского учреждения.

Легендарный Шерлок Холмс восстанавливается после перенесенного инсульта. Из-за проблем с мобильностью, с которыми сталкивается Василий Борисович, специалисты посоветовали ему воспользоваться ходунками.