У Ливанова возникли трудности с движением после выписки из больницы

У актера Василия Ливанова возникли трудности с движением после его выписки из медицинского учреждения. Врачи рекомендовали ему использовать ходунки, сообщил Mash.

Легендарный Шерлок Холмс восстанавливается после перенесенного инсульта. Из-за проблем с мобильностью, с которыми сталкивается Василий Борисович, специалисты посоветовали ему воспользоваться ходунками.

В конце прошлой недели его состояние ухудшилось, что привело к повторному вызову скорой помощи.

Ранее семья госпитализированного народного артиста РСФСР, актера и режиссера Василия Ливанова заявила, что он в сознании и чувствует себя нормально.