Шотландский футбольный клуб выложил в соцсетях фото порномодели и собрал более миллиона просмотров

На официальном аккаунте с соцсетях футбольного клуба «Клайд», выступающего во Второй лиги Шотландии, была опубликована фотография модели Only Fans, рассказывает Daily Mail.

Хотя фотография порнозвезды Софи Рейн и не была порнографической, в клубе быстро удалили пост, назвав его «неблагоприятным контентом», и начали внутреннее расследование.

У «Клайда» неважно складываются дела на футбольном поле. Клуб занимает восьмое место из десяти в четвертом по силе дивизионе Шотландии. Через несколько часов после публикации они уступили клубу «Ист Файф» со счетом 1:2. Зато дерзкий пост до его удаления успели посмотреть более 1,2 млн пользователей.

Ранее сообщалось, что нападающего «Рубина» Мирлинда Даку могут дисквалифицировать на несколько матчей за буйное поведение, после того как он получил красную карточку в игре со «Спартаком».