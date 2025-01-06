Шоу Ирины Слуцкой в Кировской области перенесли на конец рождественских каникул из-за трагедии

Ледовое шоу фигуристки Ирины Слуцкой «Золушка» было решено перенести с сегодняшнего дня, 6 января, на 7-8 января в связи с трагедией в Кильмези. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Напомним, что в данном населенном пункте произошел пожар в жилом доме, в котором погибли восемь человек.

Подчеркивается, что сама фигуристка также выразила соболезнования жителям региона и заявила, что в свою очередь артисты с пониманием относятся к трагедии.

Отмечается, что приобретенные ранее билеты будут действительны на перенесенные даты выступлений.

Напомним, что вчера случился пожар в одном из многоквартирных домов в поселке Кильмезь Кировской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ как причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Ранее сообщалось, что около 30 ледовых представлений состоится в Подмосковье зимой.