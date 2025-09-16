Шоумен Шаляпин назвал причины увеличения своего гонорара

Известный шоумен Прохор Шаляпин существенно пересмотрел стоимость своих выступлений. Теперь артист оценивает четыре часа своей работы минимум в один миллион рублей, что вызвало оживленное обсуждение в медийном пространстве. Решение об увеличении ценника сам исполнитель объясняет резко возросшим интересом к своей персоне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Шаляпин отмечает, что его популярность достигла такого уровня, который позволяет требовать гонорары, сопоставимые с оплатой труда первых звезд эстрады. В своих рассуждениях он прямо указывает на таких коллег, как Надежда Кадышева и Татьяна Буланова, подчеркивая, что его творческий потенциал и узнаваемость ничуть не уступают этим признанным артисткам.

По его словам, немаловажным фактором повышения ставок стали и личные расходы. Так, поддержание публичного имиджа и соответствующего уровня жизни требует серьезных финансовых вложений. Регулярные визиты к косметологу, высокие затраты на поддержание формы и общая дороговизна жизни в столице вынудили его искать дополнительные источники дохода именно через увеличение гонораров.

Шоумен отметил, что, несмотря на значительный рост цен, артист утверждает, что это никак не отпугнуло потенциальных заказчиков. Так, количество желающих пригласить его на мероприятие не уменьшилось, что лишь подтверждает востребованность и правильность его решения. Таким образом, амбиции Шаляпина оказались подкреплены устойчивым спросом, что позволяет ему уверенно чувствовать себя на рынке шоу-услуг.

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин поднял цену на свои выступления на 200 тыс. руб.