Прохор Шаляпин поднял цену на свои выступления на 200 тыс. руб.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что исполнитель Прохор Шаляпин увеличил стоимость своих выступлений. Теперь, чтобы заказать артиста на частное мероприятие, потребуется заплатить 1,1 миллиона рублей, что на 200 тысяч рублей больше прежней цены.

За эту сумму Шаляпин будет развлекать публику в течение четырех часов, совмещая роли ведущего и вокалиста. Стоит отметить, что требования Шаляпина к организаторам достаточно умеренные. Если устроители не могут обеспечить бизнес-класс, он согласен на место в эконом-классе с увеличенным пространством для ног.

В номере отеля певцу необходима горячая вода. Кроме того, в гримерке он просит предоставить ему небольшое количество еды, несколько банок газированных напитков, виски и лак для волос.

Ранее сообщалось, что женитьба Шаляпина вызвала у Волочковой жгучую ревность.