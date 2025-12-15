Шоумен Солнцев призвал прекратить травлю Долиной

На фоне волны всеобщего осуждения, обрушившейся на певицу Ларису Долину после истории с возвратом квартиры, немногие решились высказаться в ее защиту. Среди них — эпатажный шоумен Гоген Солнцев, который в разговоре с Общественной Службой Новостей объяснил , почему считает продолжение травли бессмысленной и даже жестокой.

Солнцев не оправдывает поступок Долиной и не отрицает факта нарушения закона. Однако он обращает внимание на то, что певица, по его мнению, уже осознала свою вину и искренне раскаивается.

«Чего люди хотят, чего они добиваются?» — задается вопросом артист, сравнивая дальнейшие нападки с желанием увидеть казнь на площади.

Он призывает не «добивать упавшего» и не следовать циничному принципу «падающего — подтолкни», отмечая, что Долина и так уже подверглась массовой «отмене» и столкнулась с океаном ненависти.

Шоумен напоминает, что за любой проступок в этой жизни неизбежно приходится отвечать, и закон бумеранга еще никто не отменял. По его словам, Долина уже несет это бремя — как перед законом, так и перед общественным мнением. Солнцев призывает хейтеров в первую очередь разобраться в собственной жизни, а не тратить силы на бесконечное преследование человека, который уже признал свои ошибки.

