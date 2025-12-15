Раскрыта стоимость пианино, которое Долина хотела забрать из скандальной квартиры после продажи

История с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной в престижном районе Хамовники обрела неожиданную деталь — предметом обсуждения стало домашнее пианино артистки. Пианист Лука Сафронов в беседе с aif.ru предположил, сколько может стоить инструмент «комфорт»-класса.

Как сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко, изначально певица заявила, что оставляет всю обстановку новому владельцу, но позже уточнила, что хочет забрать с собой электропианино и стул к нему. На снимке, появившемся в Сети, изображен инструмент Clavinova, скорее всего, фирмы Roland. Это модель начального, «комфорт»-класса с недорогим молоточковым механизмом. Однако многие считали, что музыкальная диковинка стоит целое состояние.

«Такое пианино стоит новое в максимальной комплектации порядка 200 000 рублей. Пианино непрофессиональное, класса комфорт, есть инструменты гораздо лучше, класса бизнес и премиум», — отметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что основное назначение такого пианино — обучение детей в домашних условиях, где важно не беспокоить соседей. Грубо говоря, это обычный синтезатор, просто в таком внешнем корпусе.

Напомним, что скандал вокруг недвижимости Ларисы Долиной, получивший название «эффект Долиной», возник после того, как певица продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках, но затем через суд добилась признания сделки недействительной, заявив, что действовала под влиянием мошенников, которым ранее перевела крупные суммы. В результате судебных решений трех инстанций квартира была возвращена Долиной, однако покупательница, Полина Лурье, которая заплатила за жилье более 112 миллионов рублей, лишилась и квартиры. Деньги ей также не вернули.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина подала возражение на жалобу Лурье.