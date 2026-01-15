«Штирлиц на грани провала»: скандального фронтмена Rammstein заметили с банкой российского пива
Солист легендарной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн оказался в центре внимания из-за необычной детали во время своего сольного концерта, передает телеканал РЕН ТВ. Зрители заметили, что на сцене рядом с музыкантом стояла банка российского пива «Жигули».
Автор видео сопроводил ролик ироничной подписью: «Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу». Этой фразой он намекнул на возможные скрытые симпатии музыканта к России.
На кадрах видно, как Линдеманн исполняет один из своих хитов, а толпа поклонников в зале синхронно поднимает руки, создавая характерную для его шоу атмосферу.
Известно, что в начале января Линдеманн отправился в большой сольный тур по странам СНГ. В его рамках он уже успел выступить в Алма-Ате (Казахстан), Ташкенте (Узбекистан) и Тбилиси (Грузия).
