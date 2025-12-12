Шведский биатлонист-русофоб испугался появления русских спортсменов с оружием

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, известный своей давней русофобской позицией, отреагировал на новость о том, что Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в отношении Международного союза биатлонистов (IBU).

IBU даже не рассматривал вопрос о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе. Ранее Россия через арбитражный суд добилась допуска бобслеистов, саночников и представителей лыжных видов спорта.

«Было бы очень странно видеть здесь русских с оружием. Жаль, что все будет решаться в судах, где правила будут трактоваться по-разному. Для меня совершенно очевидно — русских здесь быть не должно», — заявил Самуэльссон.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой, но отказала лидеру Кубка России Сергею Ардашеву.