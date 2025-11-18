Шведский хоккеист «Адмирала» рассказал о троллинге финнов

Он подчеркнул, что такие матчи носят особенно принципиальный характер — скандинавское дерби.

«Мы называем финнов маленькими братьями. А они обижаются, хотят доказать, что это не так», — сказал Тимашов.

Также хоккеист рассказал о том, что шведская пресса с возмущением восприняла его переход в КХЛ — сначала в «Сочи», затем в «Адмирал», но он не обращает на это внимания.

Дмитрий Тимашов родился в украинском Кировограде, но еще в детстве его семья переехала в Швецию, где он и начал заниматься хоккеем. В 2015 году клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» выбрал нападающего в пятом раунде драфта. Тимашов провел 45 матчей в НХЛ за «Торонто», «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Айлендерс», в которых набрал 9 (4+5) очков. Также хоккеист выступал за клубы Швеции и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил еще два рекорда в НХЛ.