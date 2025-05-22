Швейцарский суд вынес окончательное решение о лишении Устюгова олимпийского золота

Ранее Спортивный арбитражный суд постановил дисквалифицировать спортсмена на основании аномальных показателей биологического паспорта на четыре года. Он также решил аннулировать все его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14. Тем самым Устюгов лишался золотой медали, которую он выиграл в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере, а также двух серебряных наград с чемпионата мира, который проходил в Ханты-Мансийске.

Биатлонист подавал апелляции, сначала в CAS, а затем и в швейцарский суд. Эти апелляции были отклонены. Устюгова обязали выплатить судебные издержки, а также заплатить компенсацию ответчику. Точно такой же приговор был вынесен в отношении Светланы Слепцовой.

Ранее стало известно, что российский спортсмен, двукратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира в шорт-треке и конькобежном спорте Руслан Захаров заявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Он заявил, что 39 лет — это подходящий возраст для такого решения и решил впервые открыто высказаться о причине окончания своей спортивной деятельности. Спортсмен объяснил, что смена обстановки и необходимость укрепления здоровья сыграли важную роль в принятии такого важного решения.