Швейцарский суд вынес окончательное решение о лишении Устюгова олимпийского золота
Суд Швейцарии окончательно аннулировал результаты Устюгова на Олимпиаде-2010
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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова, тем самым окончательно утвердив аннулирование его спортивных результатов. Об этом сообщило РИА Новости.
Ранее Спортивный арбитражный суд постановил дисквалифицировать спортсмена на основании аномальных показателей биологического паспорта на четыре года. Он также решил аннулировать все его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14. Тем самым Устюгов лишался золотой медали, которую он выиграл в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере, а также двух серебряных наград с чемпионата мира, который проходил в Ханты-Мансийске.
Биатлонист подавал апелляции, сначала в CAS, а затем и в швейцарский суд. Эти апелляции были отклонены. Устюгова обязали выплатить судебные издержки, а также заплатить компенсацию ответчику. Точно такой же приговор был вынесен в отношении Светланы Слепцовой.
Ранее стало известно, что российский спортсмен, двукратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира в шорт-треке и конькобежном спорте Руслан Захаров заявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Он заявил, что 39 лет — это подходящий возраст для такого решения и решил впервые открыто высказаться о причине окончания своей спортивной деятельности. Спортсмен объяснил, что смена обстановки и необходимость укрепления здоровья сыграли важную роль в принятии такого важного решения.