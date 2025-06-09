«Сибирь» подписала американского защитника с опытом игры в НХЛ

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» объявил о подписании однолетнего контракта с американским защитником Дэвидом Фэрренсом.

На драфте-2017 хоккеист был выбран клубом «Нэшвилл Предаторз» в третьем раунде под общим 92-м номером. Защитник успел провести в НХЛ две игры, также выступал в АХЛ, где в 98 играх набрал 38 (4+34) очков.

Минувший сезон Фэрренс отыграл в финской Liiga за команду «KooKoo». В 57 матчах 25-летний защитник набрал 37 (2+35) очков, добившись показателя полезности +26.

«Сибирь» заняла седьмое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате КХЛ, а в плей-офф выбыла в первом раунде, уступив в серии «Салавату Юлаеву».

Ранее стало известно, что канадский защитник подмосковного «Витязя» Джереми Рой переходит в ЦСКА.