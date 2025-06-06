«Витязь» потерял звездного защитника

Ранее 28-летним хоккеистом интересовался и СКА, но в клубе началась перестройка, и петербуржцы приостановили трансферную деятельность.

Джереми Рой провел три сезона в КХЛ, все — за подмосковный клуб. В минувшем регулярном чемпионате он набрал 25 (7+18) очков в 60 матчах.

До приезда в Россию защитник выступал за юниорские команды в Северной Америке и за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ. «Шаркс» выбрали Роя на драфте 2015 года во втором раунде под общим 31-м номером, но за основную команду в НХЛ хоккеист так ни разу и не сыграл.

Отметим, что 31-й номер на драфте-2015 — это очень высокая позиция, потому что тот год был невероятно «урожайным» на хоккейные таланты: Коннор Макдэвид, Джей Айкел, Митч Марнер, Микко Рантанен, Кайл Коннор, Мэттью Барзал, Дэвид Конекны и другие. Ниже Роя ушли лидер «Каролины» Себастьян Ахо, первый центр «Далласа» Роопе Хинтц, форвард «Тампы» Энтони Сирелли и одна из главных звезд НХЛ Кирилл Капризов.

Ранее сообщалось, что Роман Ротенберг, который может стать главным тренером «Витязя», общался с генменеджером клуба Игорем Варицким и просил его сохранить состав команды.