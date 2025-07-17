«Сибирь» подписала вратаря, сыгравшего в семи клубах НХЛ

Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Доминге выступал в системе «Нью-Йорк Рейнджерс», но за основную команду сыграл лишь однажды, в основном защищая ворота фарм-клуба «Рейнджерс» в АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк».

В НХЛ Доминге успел сыграть в семи клубах НХЛ: до «Рейнджерс» он выступал за «Аризону», «Тампу», «Нью-Джерси», «Ванкувер», «Калгари» и «Питтсбург». Ни в одном клубе Доминге не удалось стать первым номером, всего он провел в НХЛ 144 матча. В сезонах 2017/18 и 2018/19 голкипер был бэкапом Андрея Василевского и набрал хорошую статистику, одержав 28 побед в 38 матчах и отражая порядка 91% бросков.

Ранее контракт с «Чикаго Блэкхокс» подписал российский голкипер Станислав Бережной, в минувшем сезоне сыгравший лишь один матч в КХЛ за СКА.