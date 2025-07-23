«Сиэтл» заключил новый контракт со вторым номером драфта-2019

Клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» и финский нападающий Каапо Какко заключили новый контракт, избежав слушаний в арбитраже, который был назначен на 25 июля.

Контракт с кэпхитом (среднегодовой зарплатой) в $4,525 млн рассчитан на три года. По окончании соглашения финн станет неограниченно свободным агентом.

Каапо Какко был задрафтован в 2019 году «Нью-Йорк Рейнджерс» под общим вторым номером.

Подававший большие надежды форвард так и не стал полноценной звездой в Нью-Йорке и в декабре 2024 года был обменян в «Сиэтл». Какко хорошо адаптировался в новой команде. Если в 30 матчах минувшего сезона за «Рейнджерс» финн набрал 14 (4+10) очков, то в «Сиэтле» его результативность выросла — 30 (10+20) баллов в 49 играх.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, почему нападающий Максим Цыплаков и «Нью-Йорк Айлендерс» пошли на арбитраж.