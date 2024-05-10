Силач-экстремал из Люберец Сергей Агаджанян установил очередной мировой рекорд

Спортсмен из Люберец, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян («Русский Халк») и сибирский спортсмен Юрий Колмаков установили парный рекорд страны и мира по сценическому экстриму.

Как сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы, спортсмены за двенадцать минут и сорок семь секунд разрушили семьдесят девять предметов, в том числе стальные стержни, сковородки и грелки.

Рекорд был установлен в рамках фестиваля «Богатыри на международной выставке-форуме «Россия». Свое новое достижение спортсмены посвятили 79-летней годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Наш новый рекорд — дать памяти тем, кто ценой своих жизней подарил нам мирное небо над головами», — подчеркнул Сергей Агаджанян.

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