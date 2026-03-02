Сильнейшие российские теннисисты застряли в Дубае

Сильнейшие российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев не могут вылететь из Дубая после участия в турнире АТР-500.

Турнир в Эмиратах удачно сложился для россиян: Рублев дошел до полуфинала, где уступил Таллону Грикспору, Медведев и вовсе забрал титул. Грикспор в противостоянии с Рублевым получил травму и не смог выйти на финальный поединок. Медведев завоевал 23-й титул в карьере и второй в текущем сезоне.

Судьбу застрявших россиян разделили и другие участники турнира, которые продвинулись по его сетке достаточно высоко — упомянутый Грикспор и финалисты парного разряда Харри Хелиоваара, Анри Паттен, Марсело Аревало и Мате Павич.

Теперь Медведев и Рублев рискуют пропустить турнир серии Мастерс в Индиан-Уэллсе.

8 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ходе ударов были убиты духовный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных. Иран в ответ наносит удары по базам США на Ближнем Востоке, в том числе, в ОАЭ.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отсутствии реакции со стороны международного спортивного сообщества на войну на Ближнем Востоке.