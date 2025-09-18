Симеоне объяснил, почему вступил в перепалку с фанатами «Ливерпуля»

В концовке матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне получил красную карточку после бурной стычки с фанатами английской команды на «Энфилде».

На второй компенсированной минуте «Ливерпуль» вырвал победу после гола Вирджила ван Дейка (3:2), и аргентинский специалист вступил в яростную перепалку с болельщиками.

«Очевидно, моя реакция на оскорбления неоправданна, но когда тебя оскорбляют все 90 минут без перерыва… И после гола соперника тебя продолжают оскорблять. Это не так легко. Хотя я тренер, я должен терпеть беспрерывные оскорбления, должен терпеть и никак не отвечать», — сказал Симеоне.

Он выразил надежду, что «Ливерпуль» вычислит болельщиков, которые недостойно вели себя на протяжении всего матча.

